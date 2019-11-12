Рада начала менять закон о рынке электроэнергии

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект изменений в закон о рынке электроэнергии.
"За" проголосовали 295 народных депутатов.
Документ предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии.
Регулятору предлагается устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", пишет "РБК-Україна"
Также регулятору предоставляется право временно до 1 апреля 2020 устанавливать тариф на отпуск электрической энергии для ТЭЦ с комбинированным производством электрической и тепловой энергии.
Кроме того, регулятору предоставляется право решать обязательность представления производителями предложений (заявок) на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед".
В Кабинете министров рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов. Когда из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса (нефти, газа или угля).
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Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, избрала главой Валерия Тарасюка.
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