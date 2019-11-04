У национального регулятора тарифов новый руководитель

Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, избрал главой Валерия Тарасюка.

Решение приняли в понедельник.

Члены комиссии голосовали тайно, сообщили в ведомстве.

Валерий Тарасюк выходец из Николаевской области. Окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

29 октября этого года был назначен на должность члена НКРЕКП.

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В августе экс-главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, который проходит подозреваемым по "делу Роттердам +", объявили в международный розыск.

По данным следствия, в марте 2016-го члены комиссии сговорились с группой компаний и приняли формулу "Роттердам+". Согласно ей, цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. За 2 года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.