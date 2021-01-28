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четверг, 28 января 2021 11:27

Рада использовала 41 т бумаги, депутаты оттягивают полную цифровизацию

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Аппарат Верховной Рады в прошлом году приобрел 111 тыс. одноразовых бумажных и пластиковых стаканов и использовал 41,4 т бумаги на 2,27 млн грн. Об этом сообщило движение "Чесно".

Высота стаканов - 10,55 км. Что в разы выше монумента "Родина-мать" или Эйфелевой башни или самого высокого небоскреба в мире Бурдж Халифа.

 

На 41,4 т бумаги потратили из государственного бюджета 2,27 млн грн.

Если разложить бумагу, то это больше, чем площадь Ватикана.

 

20 января на заседании регламентного комитета отложили на год - до февраля 2022 - полный переход Верховной Рады на электронный документооборот, законопроект № 4586.

26 января в сессионном зале нардепы отдали за законопроект 248 голосов.

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Автор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов объяснил, что отсрочка связана с политикой экономии бюджетных средств из-за пандемии Covid-19. Также заявил, что в ВР более 90% процессов происходят в электронном виде.

В 1-й день следующей сессии парламента должно было бы начаться использование единой автоматизированной системы работы с документами. Это должно быть единственным способом обработки всех документов.

В сентябре 2019 года в Кабинете министров начали прекращать закупку бумаги для блокнотов. Это пустая трата денег, объяснял тогдашний министр Дмитрий Дубилет.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что 2021-го будет переход в режим предоставления государственных услуг без бумаг.

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28
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