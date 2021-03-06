Рада игнорирует правительство Шмыгаля больше, чем Гончарука

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает с трибуны на часе вопросов к правительству, февраль 2021 года. Фото: kmu.gov.ua

За год работы правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем Верховная Рада проигнорировала 90% законопроектов от Кабмина. Об этом сообщил Комитет избирателей.

С 4 марта прошлого года, когда парламент назначил правительство, до 3 марта этого года на рассмотрение ВР подавался 231 проект закона авторства Кабинета министров.

Из них стали действующими законами лишь 30 документов или 12%.

Правительственные законопроекты в среднем поддерживали только 209 депутатов "Слуги народа" (85% фракции), что недостаточно для самостоятельного принятия решений.

Еще 4 закона направлено на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако их еще не подписал. А 16 - принято в первом чтении.

Остальные проекты только находятся на рассмотрении парламента и до сих пор не были поддержаны депутатами.

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С 30 правительственных проектов, которые стали законами, 14 - ратификационные документы, которые, как правило, не вызывают политических споров и в целом поддерживаются различными фракциями и группами.

Для сравнения: показатели поддержки законопроектов от правительства Алексея Гончарука были вдвое выше. С августа 2019-го по март 2020-го Кабмин подал 138 законопроектов, из которых принято 32 закона или 23%.

За первый год работы правительства Владимира Гройсмана Верховная Рада приняла 30% правительственных инициатив, что также больше, чем у правительства Шмыгаля.

"Только 12% принятых законов - это не просто малое количество, это катастрофически низкие показатели работы правительства.

Центральным органам власти нужно вернуться к практике общих планов законодательной работы с понятной логикой шагов и четкими сроками выполнения.

Однако похоже, что этой проблемы не понимает ни монобольшинство, ни Кабинет министров и Офис президента. При этом без осознания проблемы любое правительство и любой премьер-министр будут обречены на неэффективность", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

В прошлую среду премьер-министр Денис Шмыгаль похвастался достижениями за год. Среди них назвал то, что ВВП Украины по сравнению с другими странами в условиях пандемии коронавируса показал одну из лучших динамик.