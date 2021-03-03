Шмыгаль похвастался достижениями за год

Завтра исполнится год, как Верховная Рада назначила правительство во главе со Шмыгалем. Фото: kmu.gov.ua

Почти год назад начало работу правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом Шмыгаль напомнил на заседании правительства в среду.

"Год назад никто в Украине и во всем мире не мог спрогнозировать, что нас ждет. Никто не мог оценить глубину кризиса, который ожидала нас впереди. Коронавирусный кризис затронул медицинскую систему, экономическую всего мира.

Я также благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие, за лидерство", - сказал Шмыгаль.

Премьер представил "хронологию знаковых и важных решений, реформ, достижений".

Шмыгаль заявил о погашении задолженности шахтерам на 1,1 млрд грн.

Дополняется.