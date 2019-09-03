Рада будет работать в турбо-режиме следующие 4 месяца

Люди хотят быстрых изменений, говорит Арахамия.

Верховная Рада будет работать в режиме "до ночи и в выходные" следующие 4 месяца.

Об этом в кулуарах заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Инициатив очень много. Придется работать в комитетах и на выходных и по ночам. Но должны это сделать.

Мне сейчас звонят самовыдвиженцы и говорят: "А что вы всегда будете работать так, как вы работали?". Я говорю: "Да. Добро пожаловать".

Так должна работать Верховная Рада. Возможно там за 3-4 месяца, когда мы нагалосуем эти 400-500 законопроектов, которые уже наработаны, мы возможно немного убавим темп. Но сейчас страна не может ждать", - сказал Арахамия.

"Я лично говорю: "Если ты пришел и не работаешь, то зачем тогда пришел?".

Вентиляция здесь (в Верховной Раде. - Gazeta.ua) вообще никакая. Но мы не имеем сейчас морального права делать новую. Потому что говорят: вы еще не поработали, а уже улучшаете себе условия", - добавил глава фракции "СН".

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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.