Работники Минздрава просят премьера вмешаться в конфликт

Гончарука просят стать посредником в диалоге как можно быстрее. ФОТО: "РБК-Украина"

Государственные служащие Министерства здравоохранения просят премьер-министра Алексея Гончарука прекратить политическое давление со стороны команды новой министра и стать посредником в диалоге между ними.

Текст письма с подписями опубликовала гендиректор директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которую попросили уйти с Минздрава.

По словам работников, в министерстве срывают закупки лекарств и вакцин, остановлены процессы формирования политик, нет коммуникации между политкомандой и госслужащими, остановлено проект "Улучшение здоровья на службе у людей", который финансирует Всемирный банк. При формировании бюджета-2020 сокращены расходы на лекарства для орфанных пациентов.

"Советники министра дезинформируют общественность о работе министерства в течение 3 предыдущих лет, нивелируя достижения наших команд.

Важными ценностями нашей команды являются достоинство и смелость. Мы не позволим унижать честь и достоинство госслужащих. Мы готовы к открытому диалогу на условиях профессионализма и прозрачности. Обращаемся к вам и просим стать посредником в кратчайшие сроки", - говорится в обращении.

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Новоназначенный заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил гендиректору директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой уйти с должности из-за разногласий во взглядах. Сухорукова получила должность в ноябре 2018-го, победив на конкурсе. 4 сентября Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и ее заместителя Александра Линчевского. Новым министром здравоохранения стала Зоряна Скалецкая.