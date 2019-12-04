Работать из дома можно будет официально

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 3924
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18900
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5958
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3079
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1251
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1179
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1062
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
9
10
3
4
3
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Видео
Все видео
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты
Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 3924
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1719
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2214
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5958
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 963
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 828
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 15:36

Работать из дома можно будет официально

  Комментировать
Работать из дома можно будет официально
Правительство готовит трудовую реформу.

В правительстве предлагают закрепить законом дистанционную занятость. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"В Украине будет проведена реформа занятости - стандарты защиты работника будут выполнены. Нужно убрать советские забюрократизированные нормы", - сказал министр.

По его словам, в новом законе четко пропишут признаки трудовых отношений, "потому что на сегодня работники не защищены от злоупотреблений из-за отсутствия норм законодательства".

"Гибкий режим рабочего времени, дистанционная занятость, работа из дома - это некоторые из тех инициатив правительства, которые мы предлагаем закрепить законом", - рассказал Милованов.

"На самом деле, нововведений немного, поскольку многое уже давно используется на рынке труда. Но не было подкреплено законодательно.

Например, регулирование выплат по больничным остаются в такой же редакции, как сегодня, а вот отпуск за свой счет можно будет взять и на 30 дней, тогда как сейчас - только на 15 дней.

Работник и работодатель должны заключать трудовой договор только в письменной форме, а выплата заработных плат должна осуществляться исключительно в денежной форме, а не товаром, как было в советские времена.

Такого наследия у нас еще достаточно, но, например, администрирование труда становится более не актуальным в эпоху развития цифровых технологий", - заявили в правительстве.

Трудовые книжки не отменяются, но вся информация о занятости человека будет содержаться в онлайн-реестре и доступной для работника в любой момент.

Новое законодательство будет более надежно защищать от увольнения лиц с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин и тех, кто находится в декретных отпусках.

"Мы хотим усложнить, а в идеале, вообще исключить случаи, когда под условием фиктивных реорганизаций компаний или учреждений увольняют социально незащищенных лиц.

Поэтому хотим законодательно защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным", - сказал Милованов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $75 тыс. на идею: правительство зовет стартаперов

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работать из дома можно будет официально». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 6 Просмотров: 49420
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 26968
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 14022
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 9450
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 9162
Политика
Заявления Геруса о запрете импорта электроэнергии из РФ - это обман - Ляшко
Заявления Геруса о запрете импорта электроэнергии из РФ - это обман - Ляшко
СБУ пришла с обыском в офис Медведчука
СБУ пришла с обыском в офис Медведчука 1 Просмотров: 378
Кабмин создал семь новых госорганов
Кабмин создал семь новых госорганов Просмотров: 288
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности 2 Просмотров: 1962
Разумков пристыдил "ОПЗЖ"
Разумков пристыдил "ОПЗЖ" 1 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
6
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
4
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 13952
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua