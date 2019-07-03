Рабочая группа в Минске не смогла договориться о "хлебном перемирии"

В Минске не договорились о перемирии. Фото: РБК

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли договориться о введении "хлебного перемирия" и освобождения пленных.

"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины на Минских переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По словам Олифер, украинская сторона выступает за пошаговое освобождение пленных по формуле "всех на всех".

Стороны также договорились в течение недели согласовать график сноса фортификационных сооружений на участке разведения сил в районе Станицы Луганской.

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Ранее сообщалось, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для расширения "нормандского формата" переговоров привлекать представителей Великобритании и США.