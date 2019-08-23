Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде

Нардеп от "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович снова говорил в парламенте на русском языке.
Это произошло на подготовительном депутатском заседании в пятницу.
"Я хочу напомнить, что сегодня большой праздник еще один. Мы забыли. Сегодня день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. День Харькова. Это большой город, второй в нашей стране. Хочу поздравить харьковчан", - заявил с места Рабинович.
На это отреагировал председательствующий, вероятный спикер Дмитрий Разумков.
"Надо поблагодарить наших защитников, которые освобождали нашу родину. Но давайте все же соблюдать регламент", - парировал председатель партии "Слуга народа".
"Спасибо вам за понимание", - продолжал на российском языке Рабинович.
"К сожалению, я не могу вас поблагодарить за понимание", - ответил Разумков.
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Дмитрий Разумков заставил Вадима Рабиновича перейти на украинский язык.
Спор состоялся во время заседания подготовительной депутатской группы.
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