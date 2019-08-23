Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде

Соратник Медведчука Рабинович в очередной раз устроил языковую провокацию в парламенте.

Нардеп от "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович снова говорил в парламенте на русском языке.

Это произошло на подготовительном депутатском заседании в пятницу.

"Я хочу напомнить, что сегодня большой праздник еще один. Мы забыли. Сегодня день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. День Харькова. Это большой город, второй в нашей стране. Хочу поздравить харьковчан", - заявил с места Рабинович.

На это отреагировал председательствующий, вероятный спикер Дмитрий Разумков.

"Надо поблагодарить наших защитников, которые освобождали нашу родину. Но давайте все же соблюдать регламент", - парировал председатель партии "Слуга народа".

"Спасибо вам за понимание", - продолжал на российском языке Рабинович.

"К сожалению, я не могу вас поблагодарить за понимание", - ответил Разумков.

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Дмитрий Разумков заставил Вадима Рабиновича перейти на украинский язык. Спор состоялся во время заседания подготовительной депутатской группы.