Пятый год дела Насирова: юрист объяснил медленное движение

В марте 2017 года, когда детективы НАБУ пришли к Роману Насирову с подозрением, врачи вывезли его на носилках под одеялом в "Феофанию". Фото: "Радіо Свобода"

Защита обвиняемого в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова затягивает судебное рассмотрение дела.

Об этом пишет юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько на ZN.UA

Насирова задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в марте 2017 года.

По версии следствия, он предоставлял незаконные рассрочки долга по уплате платежей фирмам, связанным с бывшим народным депутатом Александром Онищенко и его "газовой схеме". Убытки составили более 2 млрд грн.

Вместе с Насировым на скамье подсудимых находится его бывший подчиненный, экс-руководитель одного из департаментов ДФС Владимир Новиков. Им грозит до шести лет заключения.

В конце ноября 2017 года обвинительный акт направили в Шевченковский районный суд города Киева. Там за два года назначили около 30 судебных заседаний, но все это время прокуроры просто зачитывали обвинительный акт, поскольку адвокаты Насирова требовали озвучить все 774 страницы.

"С такими темпами рассмотрения только на это должно было уйти около двух лет. Однако в сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Параллельно изменили законодательство, которое позволило прокурорам озвучить краткое изложение обвинительного акта всего за 10 минут", - пишет эксперт.

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На рассмотрение дела судьи уже потратили 22 месяца, за это время назначили более 60 судебных заседаний, некоторые из них переносили из-за карантина, болезни судей или участников дела.

Не обошлось и без попыток адвокатов затянуть рассмотрение. Так, бывший адвокат обвиняемого Новикова четыре раза не пришел на заседание, объясняя неявку "самоизоляцией" на Ровенщине. Тогда же прокуроры зафиксировали его встречу с подзащитным в Киеве. Впоследствии этого защитника заменили.

Суд уже допросил нескольких ключевых свидетелей, в частности Игоря Билоуса, который возглавлял ДФС в 2014 году, и Юрия Дубинского, который был ответственным за создание фиктивных предприятий для Онищенко. Также судьи исследовали необходимые документы.

"Сначала они (адвокаты. - Gazeta.ua) зачитывали практически каждую страницу каждого тома предоставленных прокурором документов.

После этого суд изменил порядок, предоставив адвокатам и обвиняемым возможность комментировать не каждый том отдельно, а в совокупности все доказательства, собранные в определенной области.

И, хотя Насиров и Новиков продолжают зачитывать то же самое, что озвучивает прокурор (названия документов, дату их принятия, реквизиты и т.д.), теперь обвиняемые имеют только три заседания на каждую область для объявления позиции относительно документов, что немного ускоряет рассмотрение", - отмечает юрист ЦПК.

Судьи адекватно реагируют на злоупотребления защиты, пытаются оптимизировать работу, изменяя порядок, или находят возможность назначать дополнительные заседания, когда появляется свободное время в расписании.

Хотя темпы рассмотрения чуть или не самые быстрые из всех топ-дел ВАКС, ожидать приговора этого года точно не стоит. Ведь надо завершить изучение материалов прокуратуры, допросить часть свидетелей и исследовать доказательства защиты.

При президентстве Владимира Зеленского не произошло усиление ответственности за коррупцию. Напротив, по большинству статей происходит падение присуждения самого строгого вида наказания - лишения свободы.