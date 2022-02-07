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Пять газет проигнорировали языковой закон

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Пять газет проигнорировали языковой закон
Омбудсмен обратилась к Уполномоченному по защите государственного языка. Фото: pixabay.com

На украинском рынке печатной прессы оказалось пять газет, не соблюдающих языковое законодательство.

Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Провели мониторинг соблюдения статьи 25 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За ней все печатные СМИ должны публиковать обязательный экземпляр на украинском языке.

Оказалось, что ряд газет вопреки требованиям законодательства реализуют свою продукцию исключительно на русском и у них нет возможности получения информации на государственном языке.

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Речь идет о газетах "Публика", "Итоги недели", "Пусть говорят", "7я" і "Я".

Омбудсмен обратилась к Уполномоченному по защите государственного языка, чтобы тот отреагировал.

С 16 января в Украине вступили в силу положения статьи закона, согласно которой русскоязычные печатные СМИ могут издаваться только при условии дублирования на украинском языке. За нарушения предусмотрены штрафы.

Телеканал "1+1" запустил новый русскоязычный сериал "Дикие" "Студии "Квартал 95", что вызвало возмущение общественности.

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