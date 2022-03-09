Путину не докладывают о поражениях и неудачах армии РФ - Bellingcat

Информация, что 100% украинцев негативно относятся к оккупантам, не доходит до Путина. Фото: "Радио Свобода"

Окружение президента России Владимира Путина не сообщает ему полной информации о вторжении в Украину.

Ему не рассказывают, что 100% украинцев против оккупантов, заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в прямом эфире марафона UAразом. Путин находится в информационном вакууме и не знает о большинстве поражений и провалов.

"В 2017 году мы делали расследование об обстреле Мариуполя в феврале 2015-го. Мы тогда делали это расследование на основе сотен часов телефонных разговоров, которые нам передало ваше правительство, чтобы независимо оценить, кто именно стрелял. И вот тогда я заметил, что в РФ о большинстве поражений и провалов не докладывается наверх правдиво. Если посмотреть на сегодняшние события, когда провалов гораздо больше, то я уверен, что о них не сообщают вообще. До Путина не доходит полная картина провала", - отметил журналист-расследователь Bellingcat.

В то же время российская пропаганда достаточно эффективно работает на свою аудиторию, но не для иностранцев.

"Сравнивая с 2014 годом, когда им удалось повлиять на часть мнения Запада, теперь в Европе нет ни одного адекватного человека, который бы поверил в фейки РФ. К сожалению, для российской аудитории это работает. Даже люди, которые две недели назад использовали интернет для поиска правильной информации, после закрытия Twitter, Facebook, YouTube, канала "Дождь" просто перестали искать", - подчеркнул Грозев.

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Поэтому иногда получая информацию из ВКонтакте или телеканалов, у россиян вырисовывается перевернута картинка. Грозев отмечает, что в России есть недовольная происходящим элита. Даже для многих людей из окружения Путина, не включенного в милитари-список, эта война стала неожиданностью.

"У них, конечно, будет мотивация что-то менять, используя недовольство людей, которое появится, когда матери поймут, что уже тысячи, а не сотни их сыновей мертвы. Мы будем ждать протесты спонсируемые олигархами", - отметил журналист.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин находится в информационном пузыре. В то же время лидер РФ может сам закончить войну, которую развязал.