"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций

"Путину сейчас дают выбор – если он нападет на Украину, то российская экономика терпит серьезный ущерб", говорит Олег Белоколос. Фото: РБК

Западные страны дают президенту РФ Владимиру Путину последнюю возможность отказаться от нападения. Поэтому угрожают введением жестких санкций – так удерживают Путина в напряжении. Об этом Gazeta.ua рассказал дипломат Олег Белоколос.

"Санкциями нельзя остановить агрессора, но Путину сейчас дают выбор – если он нападет на Украину, то российская экономика потерпит серьезный ущерб. Никогда в истории международных отношений санкции никого не останавливали. Но Путину они могут серьезно повредить. Санкции пока не вводят, потому что оставляют последний шанс отказаться от нападения. Держат Путина в напряжении и неизвестности. Санкции работают – серьезно усложняют, например, контракты в оборонной промышленности", – отмечает Белоколос.

По факту, у нас уже есть антипутинский фронт среди стран Запада, говорит дипломат.

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"На нашей стороне самые мощные страны. Мы не член НАТО, но уже имеем экономическую и моральную поддержку. Все переговоры направлены на то, чтобы не дать разгореться большой войне в Европе. Большой войны адекватные люди не хотят ни в Белом доме, ни в европейских столицах. Ищут последний шанс, чтобы убедить Путина не нападать. Для нас любые переговоры, если не ведут к нашей капитуляции, в нашу пользу. Они сдерживают Кремль. Украинская власть и общество должны поддерживать эти переговоры, потому что Путин не хочет общаться с руководством нашей страны", – говорит Белоколос.

Вопросы безопасности Украины – это вопросы европейской безопасности, добавляет дипломат.

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"Поэтому должны приветствовать то, что наши дружественные страны помогают в этом вопросе. Есть мощная поддержка в сохранении нашего суверенитета. Особенно, в отношениях с США. Это единственная страна, которая может дать по носу России", – говорит Белоколос.

Президент США Джо Байден уверен, что его российский коллега Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину. Он считает, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни. Когда у него переспросили, почему так уверен – тот ответил, что США "невероятная разведка". Однако добавил, что "до начала нападения еще есть шансы на дипломатию". После этого начали подготовку к встрече с Путиным.