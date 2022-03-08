Путин выделил $5 млрд на дестабилизацию ситуации в Украине, но их разворовали

Путин недоволен, что выделенные средства на дестабилизацию в Украине разворовали. Фото: Украинская правда

Президент страны-оккупанта Владимир Путин поручил разобраться, куда были направлены средства, выделяемые на подрывную деятельность в Украине с 2014 по 2022 годы.

Путин отдал интересный приказ начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королеву проверить украденные деньги со ссылкой на украинскую разведку сообщает УНИАН.

В хищении средств подозреваются бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и другие.

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По данным украинской разведки, упомянутые лица украли около $5 миллиардов. Путин считал, что эти деньги были направлены на пропаганду, агитационную деятельность, агентов среди националистических организаций, сеть активистов и так далее. Однако президента РФ все восемь лет кормили откровенной дезинформацией, а средства просто "осваивали". Он рассчитывал, что в Украине армии РФ предстоит мощная поддержка, а на практике ситуация получилась обратной. Расследование, инициированное российским президентом, должно стать тревожным звонком для Виктора Медведчука. Олигарх потратил на те же цели около миллиарда долларов.

Два дня назад СБУ разоблачила организаторов "федеративной республики Украины". Коллаборанты планировали вести подрывную деятельность в тылу наших военных. Они хотели расколоть страну и создать новую "народную республику", в которую вошли бы Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области. А недавно выяснилось, что президент РФ Владимир Путин очень рассчитывал на таких агентов и взрывную деятельность в Украине. Это и не удивительно, если учесть колоссальные средства, выделяемые на пророссийскую пропаганду и создание так называемой "пятой колонны" в нашей стране. Теперь глава РФ решил разобраться, на что были потрачены все деньги, ведь в Украине кафиров встречают не с цветами, а с оружием и готовностью защищать родину к победе.