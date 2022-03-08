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Спецтема: Война России против Украины

"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича

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&quot;Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости&quot; – почему Россия сейчас достала Януковича
"Люди не воспримут Януковича. Если россияне продолжат разыгрывать эти карты, то украинцы будут только смеяться над такими шагами", - говорит Виктор Бобиренко. Фото: facebook.com/bobyrenko

Россия достала беглеца Виктора Януковича, чтобы создать видимость "легитимного" президента после того, как провалился их план захватить Украину. Но сейчас близость к РФ только уничтожает политическое будущее. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Бобиренко.

"Януковича не хотели доставать из нафталина, потому что думали, что будет скорая война. Хотели запретить всему нынешнему политическому эстеблишменту занимать должности, надеялись, что Зеленский уйдет. Когда блицкриг сорвался, Янукович нужен, чтобы создать видимость легитимизации. Будто бы была "хунта" - и все, что после нее, и Порошенко, и Зеленский, не легитимны. Потому Януковича вытащили. Но Путину уже никто не верит", – говорит Бобиренко.

Эта история идет на пользу только Зеленскому, говорит политолог.

"В глазах украинцев это только придает президенту легитимность. Если Россия доверяет Януковичу, значит, Зеленский должен оставаться на месте. Больший пиар-подарок президенту нельзя было сделать. В окружении Путина потеряли связь с реальностью. Люди не воспримут Януковича. Если россияне продолжат разыгрывать эти карты, то украинцы будут только смеяться над такими шагами", - говорить Бобиренко.

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Вчера россияне уничтожили как политика нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко, сказали, что требуют поставить его премьером, добавляет политолог.

"Теперь россияне таким образом могут только уничтожать карьеру и политическое будущее. Потому что быть в окружении Путина – это страшный зашквар. Это все из-за неадекватного восприятия мира Путиным. А ему дают только информацию, которую он хочет слышать. Потому что он взбешенный диктатор – люди хотят спокойно выходить из его кабинета. И потому говорят такик глупості", - говорит Бобиренко.

Янукович может потребоваться для внутреннего российского рынка, отмечает эксперт.

"Но россиянам нужно захватить хотя бы районную киевскую администрацию, чтобы его туда привезти. Чтобы показать Януковича в Киеве для картинки. Но даже это невозможно. Поэтому сейчас от его имени написали письмо", – говорит Бобиренко.

Виктор Янукович обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Янукович призвал Зеленского "любой ценой остановить кровопролитие". Он отметил, что его "к сожалению, единственным оружием остается молитва и вера в Бога".

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