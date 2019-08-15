Путин способен остановить войну хоть завтра - глава посольства США

"Он может забрать из Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение", - Тейлор. ФОТО: сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин способен остановить войну на Донбассе "хоть завтра".

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал Уильям Тейлор, глава посольства США в Украине.

"Он может просто сказать так называемым "ЛНР" и "ДНР", чтобы те остановились. Он может забрать из Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение - и все", - сказал он.

"Единственный, кто может это сделать (прекратить войну — Gazeta.ua) - Владимир Путин", - добавил дипломат.

Владимир Зеленский, по мнению Тейлора, может провести переговоры с Путиным.

"Не знаю, что думает Путин, я не знаю, что именно он планирует - я недостаточно умен, чтобы это понять. Но я знаю, что на него давят санкции. Я знаю, что санкции оказывают влияние. Я знаю, что люди в Москве, в том числе в близком кругу Путина, обеспокоены санкциями и ищут возможности ослабить их. Санкции продолжаются значительно, значительно дольше, чем прогнозировали и представляли себе и Путин, и его команда. Они влияют и на российскую экономику, и на конкретных людей, которые ограничены в возможности путешествовать, активы которых заморожены. Это - реальное влияние ".

"И я верю, что через это давление Путин может принять то решение о Донбасса, о котором я говорю".

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После гибели 4 морских пехотинцев возле Павлополя президент Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. "Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал:" Это нас не приближает к миру. Очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей ", - сказал президент на брифинге.