"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР

"В РФ поняли, что Украина при любых властях не будет выполнять Минские договоренности на условиях Кремля", говорит Алексей Голобуцкий. Фото: "Украинская правда"

Президент России Владимир Путин через признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пытается поднять ставки перед разговором с президентом США Джо Байденом. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

"Россия могла все восемь лет признать эти территории. Армия у нас за это стала боеспособнее. Сейчас Запад объединился. Вопрос – зачем это нужно сейчас? Один из вариантов – это очередная попытка поднять ставки перед разговором с Байденом. Путину нужно отойти от ситуации угрозы полномасштабной войны, потому что в РФ поняли, что Украина при любой власти не будет выполнять Минские договоренности на условиях Кремля. Может быть вариант, что Путин хочет создать Союзное государство, чтобы повторить Советский союз, собрать остатки Российской империи", – говорит Голобуцкий.

Путин может поднимать ставки для торговли с Байденом и Европой, добавляет политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО

"Москва может предложить вариант – войны не будет в обмен на то, что Запад не вводит дополнительные санкции, если "ЛДНР" становятся независимыми. Восемь лет Путин не держал бы Донбасс, чтобы мы туда вернулись на наших условиях. Это приведет к катастрофическим сценариям в самой России", – говорит Голобуцкий.

Все признаки указывают на то, что президент Путин и россияне принялись выполнять план по осуществлению масштабного военного вторжения в Украину, заявил советник Белого дома Джейк Салливан. Такие заявления могут являться реакцией на игру Путина, говорит политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО

"Разведки дают информацию западным лидерам, что такое возможно. Если война начнется, то Запад был прав. Если нет – у Байдена есть отличная позиция, что война не началась, потому что они громко кричали об этом. Путин не любит такие прямые вещи, он любит гибридную войну. А гибридность сейчас сохранить будет невозможно. Поэтому один из вариантов Путина – подвесить ситуацию, но в несколько иной конфигурации. Может независимость этих территорий признают, но возникнет вопрос – присоединят ли их к России. Американцы говорят Путину, что они готовы к войне. Это понимают в России. Последствия прямого вторжения для РФ станут катастрофическими. Если рационально мыслить, Путину они невыгодны", – говорит Голобуцкий.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение о "признании независимости" так называемых "ЛДНР" - оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей. 21 февраля главари боевиков ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину "признать независимость республик". На прошлой неделе Госдума РФ обратилась к Путину о признании "ЛДНР".