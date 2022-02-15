Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений

При этом Путин не дал четкого ответа по отводу российских войск. Фото: Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы ориентировались на "общественное мнение", когда голосовали за признание "ЛДНР" в оккупированных районах Украины.

Об этом заявил по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Депутаты парламента ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", - сказал Путин.

Также заявил, что в РФ "сочувствуют жителям Донбасса".

"Должны все сделать для решения проблем Донбасса. Но сделать это, прежде всего, руководствуясь не до конца реализованными возможностями по выполнению Минских соглашений", - заявил.

Также заявил, что Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО.

"Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит говорят? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома.

Россия слышит, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут, а примут тогда, когда ее подготовят к этому.

Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами", - сказал.

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На вопрос, продолжит ли Россия отвод войск от украинской границы, Путин заявил, что это зависит "от реальной обстановки".

"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах", - сказал.

При этом заявил: "Кто может ответить на то, как будет складываться эта обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас".

Также заявил о вопросе "нерасширения НАТО, смещения военной инфраструктуры блока к 1997 году".

После встречи с Путиным в Москве канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить три законопроекта - о "статусе" Донбасса, изменениях Конституции и подготовке выборов.