Путин – противник, а не партнер. Spiegel неожиданно раскритиковал немецкие власти

"К Путину следует относиться как к противнику, а не к партнеру!" – Spiegel. Фото: АР

Один из самых известных еженедельных журналов Германии Spiegel неожиданно раскритиковал политику германских властей по отношению к Украине.

Журнал, вышедший с заголовком "К Путину следует относиться как к противнику, а не к партнеру!", поддержал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Журнал Spiegel требует от Германии — кроме введения экономических санкций против России — предоставить Украине оружие! Только так, по мнению издания, можно предотвратить вторжение России в Украину", — написал Мельник.

Украинский посол поблагодарил издание и автор материала Максимилиана Поппу за поддержку Украины и украинских инициатив.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки Украине вооружения в рамках НАТО. Немецким вето заблокировали такое вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы. В МИД Германии до сих пор считают, что предоставление Украине оружия повлечет за собой ненужную эскалацию ситуации.