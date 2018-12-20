Путин продемонстрировал осведомленность в рейтингах украинских политиков

Путин сделал вид, что забыл отчество Тимошенко. Фото: twitter.com

Президент России Владимир Путин заявил о росте рейтингов президента Петра Порошенко после захвата российскими военными судов ВМС Украины возле Керченского пролива.

Об этом глава Кремля сказал во время ежегодной итоговой пресс-конференции.

Корреспондент украинского "УНИАН" Роман Цимбалюк спросил Путина, зачем тот "анализирует рейтинги" и не кажется ли ему, что так он "вмешивается в избирательный процесс, как когда-то делали в США".

В ответ на это Путин назвал события в Азовском море провокацией со стороны Украины.

"Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, там выборы, им нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею ввиду действующего президента, действующей власти. Но это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор.

Удалась она или нет? Ну, с точки зрения повышения рейтинга, может быть. Рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос, он теперь с 5 позиции переместился где-то на 2-3, колебания около 15%. Юлия Владимировна -да, Владимирована? - у нее 20 с лишним. А все остальные - Зеленский, Бойко - у них в районе 12%", - сказал Путин.

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25 ноября российские силовики атаковали 3 украинских катера в Азовском море и применили оружие. 6 украинских военных ранены, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. После атаки спецназ ФСБ захватил украинские катера "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 которых получили ранения. Их перевезли в Москву. Адвокаты смогли встретиться с 11 из 24 моряков.