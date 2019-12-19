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четверг, 19 декабря 2019 14:33

Путин признал долг Газпрома перед Нафтогазом

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Путин признал долг Газпрома перед Нафтогазом
Однако он назвал решение Стокгольмского арбитража "политическим". Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин признал наличие задолженности Газпрома перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража на сумму $ 3 млрд.

Об этом Путин сообщил во время пресс-конференции 19 декабря.

"Решение есть, и это правда, и мы должны из этого исходить", - сказал он.

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В то же время российский президент отметил, что, по его мнению, такое решение было "политическим".

"Я убежден, что это решение Стокгольмского арбитража несет не юридический, не правовой, а скорее политический характер. Одно из обоснований в нем было" в связи с тяжелым экономическим положением в Украине ", - заявил российский президент.

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До сих пор Россия не признавала решений Стокгольмского арбитража, из-за чего Нафтогаз начал ряд судебных процессов в различных странах мира, в рамках которых планирует конфисковать активы Газпрома на $ 3 млрд - именно такова сумма долга Газпрома по решению арбитража плюс процентов по ним. Такой долг могут взыскать уже в феврале 2020 года, в Нидерландах, где решением местного суда арестован активы Газпрома на $ 5,2 млрд.

19 декабря в РФ продолжается ежегодная Прессконференция Владимира Путина с российскими медиа. Также там присутствовали представители и представительницы СМИ аннексированного Крыму и временно оккупированных территорий Донбасса.

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Дата
19
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