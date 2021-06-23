Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб

Михаил Басараб: "Если раньше Россия игнорировала международные договоренности в скрытый способ, то теперь может идти на саботаж открыто и официально". Фото: Радио Свобода

Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о "взрывоопасной ситуации в Европе" следует воспринимать в контексте заявлений и действий российского руководства за последнюю неделю. Владимир Путин рассматривает инициативы Джо Байдена как признак слабости и хочет перехватить инициативу в инициированных Вашингтоном переговорах. Россия уже откровенно заявляет, что не признает существующего международного порядка. Своими мыслями с Gazeta.ua поделился политолог Михаил Басараб.

Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности 23 июня заявил, что ситуация в Европе взрывоопасна. Почему он сделал это заявление? Для кого этот сигнал и что он значит?

Вчерашнее заявление Шойгу следует рассматривать не отдельно, а в контексте целого ряда других событий, произошедших после встречи Путина и Байдена в Женеве. Сразу же на итоговом брифинге, который состоялся после встречи двух президентов, Путин позволил себе несколько хамских выпадов и обвинений в адрес США. После этого был целый ряд других заявлений, среди которых в том числе и заявление Шойгу, и недавнее высказывание Путина о том, что в Украине в 2014 году состоялся поддерживаемый Соединенными Штатами государственный переворот, и ультимативное заявление Москвы с требованием отменить военные учения "Си Бриз-2021" из-за "милитаристских настроений в Киеве". Венцом этого является сегодняшний инцидент в Черном море с якобы обстрелом британского военного корабля. Все эти события произошли за неполную неделю.

Итак, мы имеем отдельные высказывания, заявления и действия высшего руководства России, свидетельствующие о том, что отрабатывается определенная пропагандистская кампания Кремля, направленная на то, чтобы запугать страны Запада. Джо Байден, будучи заинтересованным в противодействии Китая, делает попытки "разрядки" в отношениях с Москвой. Путин воспринимает эту уступчивость США как признак слабости. И вот теперь Россия хочет перехватить инициативу в этой "разрядке". Для этого россияне решили пойти на обострение и демонстрацию угроз. Поэтому в ближайшие дни и недели мы, наверное, услышим еще не одно заявление с претензиями и запугиваниями в стиле Шойгу.

На что стоит обратить внимание именно в выступлении министра обороны РФ несмотря на то, что Россия не впервые обвиняет государства НАТО в обострении ситуации вблизи российской границы. В заявлении Шойгу были два важных момента. Во-первых, он выступал как министр обороны не только России, но и "союзного государства России и Беларуси". В заявлении утверждалось, что Запад прибегает к эскалации ситуации у границ "союзного государства". Это еще одно свидетельство того, что политика Кремля нацелена на полное подчинение и поглощение Беларуси, акцентирование на том, что она уже часть России. Во-вторых, в заявлении прозвучало обвинение в адрес западных держав в том, что они пытаются навязать некий вымышленный международный порядок. Это означает, что Москва фактически заявила, что не признает существующего международного порядка, который сформировался в мире после Второй мировой войны и был несколько подкорректированн после распада СССР. Россия заявляет о своем праве на ревизию общепризнанного международного порядка. Это очевидно касается международных соглашений, принципов и подходов. Россия может в рамках этой политики перестать признавать границы государств, решения ООН, НАТО и ЕС. И если раньше они игнорировали международные договоренности в скрытый способ, то теперь могут идти на саботаж открыто и официально. Шойгу озвучил главный российский месседж, который мы наверняка сможем услышать и от других официальных представителей России. Это может означать, что Кремль начал официальную кампанию по демонтажу международного порядка.

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Шойгу заявил, что "Украина накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе". Является ли это прямой угрозой? К чему следует готовиться Украине?

Желаемая позиция Украины на протяжении многих лет, с начала вооруженной российской агрессии против нее в 2014 году, является неизменной. У Украины нет большого выбора альтернатив. Собственно, вариант только один – сопротивляться российским попыткам вмешиваться в наши внутренние дела, не дать россиянам навязывать нам выгодные для них Минские договоренности или любой другой вариант капитуляции. Параллельно следует укреплять обороноспособность в широком смысле этого слова, что касается не только вооруженного компонента, но и гуманитарного, экономического – всего того перечня угроз, которые имеем со стороны России.

Россия заявила, что открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу "Дефендер" в Черном море. Какие это будет иметь последствия? Какой будет реакция Запада?

Якобы нападение на британский военный корабль в Черном море – это сознательная провокация со стороны Москвы. Вопрос в том, действительно ли произошло это нападение на эсминец. Потому что больше похоже на то, что это плод фантазий российской пропаганды. Если реального нападения на корабль не было – не будет и никакой немедленной реакции, радикальных действий. Вероятно, произошла какая-то словесная провокация. Но несмотря на это, сам факт сообщений такого характера со стороны России следует рассматривать как акт агрессии. Поскольку такие сообщения подрывают репутацию НАТО.

Россия заявила о бомбардировке британского эсминца "Дефендер" в Черном море. В Министерстве обороны РФ отметили, что эсминец якобы предупредили о применении оружия в случае нарушения государственной границы. Россия наращивает численность военных в оккупированном Крыму. Такое распоряжение дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время около 21 тыс. Человек задействованы со стороны Минобороны России в якобы оказании помощи населению Крыма, пострадавшего из-за наводнения.