Россия заявила, что обстреляла британский эсминец в Черном море

Россия открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу Defender в Черном море неподалеку мыса Фиолент, Крым.
Об этом сообщило издание "РИА Новости".
РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу. Корабль покинул "территориальное море России" после открытия стрельбы.
В Министерстве обороны РФ отметили, что эсминец якобы предупредили о применении оружия в случае нарушения государственной границы.
"На предупреждение не отреагировал", - прокомментировали в Минобороны.
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Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы против британского корабля.
18 июня в одесский порт зашли два корабля НАТО. Эсминец HMS Defender D36, который принадлежит Великобритании, и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Evertsen F805. Эсминцы имеют управляемое ракетное вооружение.
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