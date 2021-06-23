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среда, 23 июня 2021 14:17

Россия заявила, что обстреляла британский эсминец в Черном море

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Россия заявила, что обстреляла британский эсминец в Черном море
Российские бомбардировщики открыли огонь против британского эсминца. Фото: Reuters

Россия открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу Defender в Черном море неподалеку мыса Фиолент, Крым.

Об этом сообщило издание "РИА Новости".

РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу. Корабль покинул "территориальное море России" после открытия стрельбы.

В Министерстве обороны РФ отметили, что эсминец якобы предупредили о применении оружия в случае нарушения государственной границы.

"На предупреждение не отреагировал", - прокомментировали в Минобороны.

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Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы против британского корабля.

18 июня в одесский порт зашли два корабля НАТО. Эсминец HMS Defender D36, который принадлежит Великобритании, и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Evertsen F805. Эсминцы имеют управляемое ракетное вооружение.

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