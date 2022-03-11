Путин предоставит Лукашенко современные образцы военной техники

Путин предоставит Лукашенко вооружение. Фото: РБК

Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску современных образцов военной техники

О подробностях переговоров двух дикаторов самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сообщает BELTA.

Также уделили много внимания "развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.

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"В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники", – заявила Эйсмонт.

Беларусь пообещала нарастить поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

Беларусь может вступить в войну против Украины на стороне России. Решение по самопровозглашённому президенту страны Александру Лукашенко. Для этого президент РФ Владимир Путин вызвал его в Москву. Это усложнит ситуацию для украинских Вооруженных сил и придаст трудности, однако наши войска готовы.