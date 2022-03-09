 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 108
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 1503
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1188
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 369
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2961
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6039
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3708
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 387
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12735
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
Фото
Все фото
2
3
5
8
4
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Военные сообщили, что &quot;взяли&quot; Шуфрича - фотографировал блокпост
Военные сообщили, что "взяли" Шуфрича - фотографировал блокпост
Видео
Все видео
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов
"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов
Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
"Я остаюсь в Киеве. На Банковой" - Зеленский
"Я остаюсь в Киеве. На Банковой" - Зеленский
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 7011
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3051
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 585
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1269
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2718
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 558
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 15:33

Спецтема: Война России против Украины

"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт

  Комментировать
&quot;Путин посылает сигналы Зеленскому&quot; - эксперт
Путин последовательно давит на белорусского президента, отмечает Александр Сушко. Фото: фонд "Возрождение"

Президент России Владимир Путин угрожает главе Беларуси Александру Лукашенко и его семье, чтобы втянуть в войну против Украины. Вторжение белорусской армии в Украину станет концом режима Лукашенко. Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Сушко, директор Центра мира, конверсий и внешней политики.

"Путин угрожает жизни Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну. Здесь речь уже не о предложениях. Путин оперирует тем, кто выживет, а кто может погибнуть. Угрожает семьям. Так было с Януковичем. Такие сигналы сейчас передает Зеленскому. И Лукашенко тоже говорит", - добавляет Сушко.

Путин последовательно давит на белорусского президента, отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат

"Сам Лукашенко не хочет воевать. Но насколько долго может удерживаться – это вопрос. По всем признакам, Беларусь уже является участником военного конфликта. С ее территории происходит наступление войск, с ее аэродромов взлетают самолеты. Но участие в войне военнослужащих Беларуси носит ограниченный характер. Существует информация, что морально-психологическое состояние у них такое, что невозможно рассчитывать на их участие в войне. Но успокаиваться не стоит. Потому что зависимость Лукашенко от Путина колоссальна", - говорит Сушко.

Остается большая вероятность того, что белорусские войска могут войти на территорию Украины, говорит он.

"Ситуация остается пограничной. Лукашенко сдерживает от этого шага только то, что не будет воспринято в обществе и армии. Это может стать концом его режима даже быстрее, чем рухнет режим Путина. Это не его война – он марионетка", - отмечает Сушко.

Руководство Беларуси готовится к возможному широкомасштабному участию вооруженных сил своей страны в войне против Украины на стороне российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Однако морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ, отметили в Генштабе.

Автор: Анастасия Прокаева
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 57302
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 48754
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 36259
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 25737
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 25501
Политика
ЕС расширил санкции против российских олигархов
ЕС расширил санкции против российских олигархов Просмотров: 783
"Московитские ублюдки и пушечное мясо" - Ярош обратился к оккупантам
"Московитские ублюдки и пушечное мясо" - Ярош обратился к оккупантам Просмотров: 999
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
 Просмотров: 1188
Конгресс США выделил более $13 млрд на борьбу с Россией
Конгресс США выделил более $13 млрд на борьбу с Россией Просмотров: 261
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией 5 Просмотров: 1584
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
5
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Смерть Киреева: в ОП рассказали детали гибели участника первых переговоров
1
СБУ поймала шпиона, сливавшего информацию ФСБ
Голосов: 796
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть