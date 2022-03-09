"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт

Путин последовательно давит на белорусского президента, отмечает Александр Сушко. Фото: фонд "Возрождение"

Президент России Владимир Путин угрожает главе Беларуси Александру Лукашенко и его семье, чтобы втянуть в войну против Украины. Вторжение белорусской армии в Украину станет концом режима Лукашенко. Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Сушко, директор Центра мира, конверсий и внешней политики.

"Путин угрожает жизни Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну. Здесь речь уже не о предложениях. Путин оперирует тем, кто выживет, а кто может погибнуть. Угрожает семьям. Так было с Януковичем. Такие сигналы сейчас передает Зеленскому. И Лукашенко тоже говорит", - добавляет Сушко.

Путин последовательно давит на белорусского президента, отмечает эксперт.

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"Сам Лукашенко не хочет воевать. Но насколько долго может удерживаться – это вопрос. По всем признакам, Беларусь уже является участником военного конфликта. С ее территории происходит наступление войск, с ее аэродромов взлетают самолеты. Но участие в войне военнослужащих Беларуси носит ограниченный характер. Существует информация, что морально-психологическое состояние у них такое, что невозможно рассчитывать на их участие в войне. Но успокаиваться не стоит. Потому что зависимость Лукашенко от Путина колоссальна", - говорит Сушко.

Остается большая вероятность того, что белорусские войска могут войти на территорию Украины, говорит он.

"Ситуация остается пограничной. Лукашенко сдерживает от этого шага только то, что не будет воспринято в обществе и армии. Это может стать концом его режима даже быстрее, чем рухнет режим Путина. Это не его война – он марионетка", - отмечает Сушко.

Руководство Беларуси готовится к возможному широкомасштабному участию вооруженных сил своей страны в войне против Украины на стороне российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Однако морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ, отметили в Генштабе.