Путин поручил выплатить соцпомощь жителям ОРДЛО, но при определенных условиях

Также получить выплату можно без места регистрации в РФ. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированных территорий на востоке Украины социальными выплатами.

Получить их могут только граждане с российским паспортом, говорится на сайте президента России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт

В частности, по поручению Путина, российское правительство должно рассмотреть вопрос предоставления социальных выплат гражданам России без регистрации в этой стране.

Заявление на получение выплаты можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Президент Владимир Зеленский может рассчитывать на двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге – городах РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В то же время обсуждение вопросов Донбасса, по его мнению, должно проходить в Трехсторонней контактной группе. Зеленский раскритиковал такое приглашение.