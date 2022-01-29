Путин поручил выплатить соцпомощь жителям ОРДЛО, но при определенных условиях

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированных территорий на востоке Украины социальными выплатами.
Получить их могут только граждане с российским паспортом, говорится на сайте президента России.
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В частности, по поручению Путина, российское правительство должно рассмотреть вопрос предоставления социальных выплат гражданам России без регистрации в этой стране.
Заявление на получение выплаты можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.
Президент Владимир Зеленский может рассчитывать на двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге – городах РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В то же время обсуждение вопросов Донбасса, по его мнению, должно проходить в Трехсторонней контактной группе.
Зеленский раскритиковал такое приглашение.
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