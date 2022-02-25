"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко

Порошенко призвал мир наказать Путина. Фото: CNN

Петр Порошенко в прямом эфире американского телеканала CNN призвал западных союзников применить против Путина адские санкции – в частности отключить Россию от системы SWIFT, а также заблокировать ромийские корабли и самолеты в международных портах. Порошенко подчеркнул, что сегодня Путин ведет войну не против Украины, а против всего мира.



"Все должны понять, что Путин объявил эту войну не Украине. Путин объявил войну всему миру, каждому человеку, который сейчас смотрит CNN. И я думаю, что это тоже война лично против президента Байдена. Единственный грех Украины в том, что она просто хочет быть свободной, хочет быть демократической и хочет вернуться в европейскую семью", – подчеркнул Порошенко.



"Мы сегодня защитим Украину и выстоим. Но в этой ситуации нам нужна ваша помощь. Нам действительно нужны санкции, которые сделают Путина более слабым и заставят его заплатить за свое совершенно катастрофическое поведение. Нам, безусловно, нужны санкции SWIFT, потому что SWIFT сейчас начинает быть тем же символом, что и Nord Stream 2. SWIFT — это символ нашей солидарности. Нам следует заблокировать российские корабли и российские самолеты во всех портах ЕС и НАТО", – говорит Порошенко.

"Санкции и снабжение оружия. Я хочу поблагодарить США, Великобритании за Джавелины и NLAW. Я хочу сообщить вам, что в моем батальоне есть и NLAW, и Джавелины, и каждый выстрел, произведенный по российскому танку, был успешным и эффективным", – отмечает он.

"Мы боремся за демократию и свободу против российских агрессоров. Без всякой причины Путин напал на нас. И самое лучшее, что вы можете сделать, это именно санкции, адские санкции. Это как прямое послание великих лидеров западного мира. Путин должен чувствовать себя как в аду. Это его будущее, и ваши санкции, безусловно, помогают ему чувствовать себя именно так", – убежден Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны назвали потери страны-агрессора - тысячи уже не вернутся домой

"Я думаю, что Путин никогда не захватит Украину, сколько бы у него не было солдат, или сколько бы у него не было ракет, или сколько бы у него не было ядерного оружия. Мы украинцы – свободные люди с большим европейским будущим", – резюмирует Порошенко.