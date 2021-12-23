Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"

 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 279
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Просмотров: 1476
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2232
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4212
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2277
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
8
3
6
11
12
&quot;Вы за это голосовали?&quot; - сети гудят о &quot;слуге народа&quot; Галушко
"Вы за это голосовали?" - сети гудят о "слуге народа" Галушко
Под Радой зажгли елку
Под Радой зажгли елку
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Видео
Все видео
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1593
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1053
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2862
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 855
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 13:58

Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"

  Комментировать
Путин не может &quot;выстроить&quot; отношения с Зеленским, который &quot;под влиянием нациков&quot;
Зеленский – "под влиянием радикальных элементов", сказал президент страны-агрессора. Фото: president.gov.ua

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский "подпал под влияние нациков".

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их (Минские соглашения. - Gazeta.ua) выполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, нациков.

Мы то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают. Практически невозможно", - заявил Путин.

Также сказал, что против сил, с которыми РФ "готова работать", происходят "внесудебные расправы", санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально

Говоря о Минских соглашениях, Путин заявил, что Донбассу "нужно обеспечить автономию".

"Провести выборы, провести амнистию. Где изменения в Конституцию?", - сказал президент страны-агрессора. И возмутился, что украинская власть не ведет переговоров с боевиками: "Отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса".

Также заявил, что в Украине "полная нищета" и "всех готовят к суровой зиме".

23 декабря Путин назвал украинский Донбасс "частью России" и заявил, что Украина готовит военную операцию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 16569
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 12816
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11745
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 10485
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8703
Политика
В Украине готовят масштабное утепление домов
В Украине готовят масштабное утепление домов
В Европарламенте сделали заявление о деле против Порошенко
В Европарламенте сделали заявление о деле против Порошенко Просмотров: 99
Адвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд
Адвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд Просмотров: 270
"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий
"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий 1 Просмотров: 1845
СМИ рассказали, чем закончилось желание Минфина считать деньги украинцев до 1995 года
СМИ рассказали, чем закончилось желание Минфина считать деньги украинцев до 1995 года Просмотров: 684
Больше всего комментируют
28
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
Голосов: 287
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть