Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"

Зеленский – "под влиянием радикальных элементов", сказал президент страны-агрессора. Фото: president.gov.ua

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский "подпал под влияние нациков".

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их (Минские соглашения. - Gazeta.ua) выполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, нациков.

Мы то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают. Практически невозможно", - заявил Путин.

Также сказал, что против сил, с которыми РФ "готова работать", происходят "внесудебные расправы", санкции.

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Говоря о Минских соглашениях, Путин заявил, что Донбассу "нужно обеспечить автономию".

"Провести выборы, провести амнистию. Где изменения в Конституцию?", - сказал президент страны-агрессора. И возмутился, что украинская власть не ведет переговоров с боевиками: "Отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса".

Также заявил, что в Украине "полная нищета" и "всех готовят к суровой зиме".

23 декабря Путин назвал украинский Донбасс "частью России" и заявил, что Украина готовит военную операцию.