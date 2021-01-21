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четверг, 21 января 2021 13:28

Путин не хочет прекращать войну против Украины - Уолкер

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Путин не хочет прекращать войну против Украины - Уолкер
Путин начал военную агрессию против Украины в 2014-м. Фото: Reuters

Война нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы сдерживать Украину от взаимодействия с ЕС и НАТО. Об этом сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Вопрос в том, хочет ли Россия остановить войну, или нет. Сейчас Путин, по моему мнению, считает, что война служит его целям: она расшатывает Украину, несколько дестабилизирует ее, она удерживает ее от взаимодействия с Европой, от взаимодействия с НАТО. Поэтому, я думаю, Путин считает полезным делом, чтобы война продолжалась", - сказал американский дипломат.

"Запад же в этом должен пойти на большее давление на Россию", - отметил Волкер.

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"В США есть огромная двухпартийная поддержка Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, поддержки в области безопасности, экономических реформ, экономической поддержки. И это и среди республиканцев, и среди демократов, и в Палате представителей и в Сенате. И эту позицию разделяет и будущий президент Байден. Поэтому в перспективе все будет так же.

За время администрации Трампа мы изначально достигли значительного прогресса по установлению политики непризнания по захвату Россией Крыма, снятие запрета на поставки вооружений, так что мы смогли продавать полезное оборонное оборудование, те же "джавелины". И все это будет продолжаться и при администрации Байдена.

Но будет и новое: новые лица и новый уровень внимания. Во время последнего года администрации Трампа - из-за процесса импичмента - присутствия США, привлечения США в украинских вопросах не было. Я думаю, администрация Байдена добьется, что это привлечение вернется", - сказал Волкер.

20 января в Вашингтоне Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.

Украина пригласит Байдена на празднование 30-й годовщины Независимости, говорил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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