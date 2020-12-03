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четверг, 03 декабря 2020 11:19

Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию" - СМИ

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Путин может уйти с поста по &quot;ельцинскому сценарию&quot; - СМИ
Издание GuildHall: "Владимир Путин почти смирился со своим уходом с поста президента"

Внеочередные президентские выборы в РФ могут состоятся весной 2021 года, но окончательного решения Путин ещё не принял.

Об этом пишет издание GuildHall, разбирая возможные сценарии смены власти в России, передает Цензор.НЕТ.

В Кремле стали отчетливо осознавать, в т. ч. и ознакомившись с опросами общественного мнения, если в стране ничего не менять, то ситуаций аналогичных Хабаровску и Минску на территории РФ будет столь много и вспыхнут они настолько "неожиданно", что тогда можно будет потерять всё.

Издание пишет, что Владимир Путин якобы почти смирился со своим уходом с поста президента, понимая, что иначе его могут заставить это сделать. В России с большим интересом ожидают новогоднего обращения Путина к нации с вполне возможным "ельцинским сценарием".

Поэтому уже сейчас всё чаще стали "просачиваться слухи" о возможном проведении внеочередных президентских выборов уже весной 2021 года. А "околокремлевские" аналитики считают, что это крайняя дата, до которой народ готов терпеть.

Известно, что такой "весенний" вариант передачи власти лоббирует заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который, судя по всему, осознает: даже в этом случае "транзит власти" пройдет "крайне нервно", а дальнейшее затягивание процесса вполне может привести к его невозможности в принципе и с крайне непредсказуемыми последствиями.

Сложно сказать насколько все это реально понимает живущий в "своем мире Путин" однако известно, что так называемый "short list" на передачу власти довольно обширен и как минимум состоит из 10-12 человек и далеко не все из них "в погонах" причем по сравнению с 2019 годом он несколько видоизменился.

При этом, издание условно делит приемников Путина на "приоритетных" и "возможных".

В приоритетную группу включены первый заместитель премьера Белоусов, вице-премьер по вопросам обороны Борисов, министр обороны Шойгу, экономики Решетников, здравоохранения Мурашко и образования Фальков. В том же списке - вице-премьер по строительству Хаснуллин и министр сельского хозяйства Патрушев.

Среди возможных кандидатов названы премьер Мишустин, министр финансов Силуанов, глава счетной палаты Кудрин, а также глава "Сбербанка" Греф.

Отмечается также, что это малореальные кандидаты. А против кандидатуры Мишустина выступает лично Путин и более того рассматривает вариант его увольнения в скором времени с премьерской должности. "Так что очень вероятно, что конец декабря – январь нас порадуют "неожиданными новостями", которые, в то же время являются читаемыми и прогнозируемыми.

А вот главный вопрос находится совершенно в другой плоскости: давно известно, что Путин имеет характерную черту – крайне долго обдумывает практически любое важное решение с чем собственно и связан затянувшийся транзит власти, который в реальности уже перезрел и это уже привело к тому, что местные, особенно национальные элиты начали задумываться над тем: а надо ли нам Москва вообще?

В условиях смены любой власти такие настроения только обостряются, так как центр – слабеет и может возникнуть желание как при Ельцине "унести столько власти сколько сможешь" особенно это касается Северного Кавказа и Поволжья, да и другие регионы вполне могут захотеть "жить отдельно", - резюмирует издание.

Ранее издание сообщало, что недавние инициативы российского президента, позволяющие узаконить пожизненное сенаторство в случае ухода с поста главы государства, и законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов, ещё раз подтверждает правоту западных таблоидов — Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC и так далее — по поводу здоровья Путина и того, что "отец нации" собирается в ближайшее время попрощаться с политической авансценой.Источник: https://censor.net/ru/n3234714

Цензор.НЕТ
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Дата
03
декабря

Выборы президента признали сфальсифицированными

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