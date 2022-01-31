Путин еще может использовать Януковича – Гармаш

Янукович скрывается в России. Фото: Reuters

Российская Федерация может использовать лишённого звания президента Виктора Януковича для вторжения в Украину.

Об этом сказал участник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш в интервью "Радіо Свобода".

По его словам, Путину может понадобиться "обращение" "украинской власти", чтобы Кремль смог "законно" войти со своими "миротворческими силами".

"Как это было в Казахстане, и посадить в Киеве режим, который будет лоялен к Российской Федерации", - объяснил.

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"Янукович будет использован для того, чтобы направить Путину (опять же это уже было) такую "просьбу" о том, чтобы он вошел. Но это, если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия.

Я надеюсь, что не настолько уже наши судьи... Не знаю, не буду дипломатически говорить – какие", – сказал Гармаш.

5 января Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство с жалобой Януковича на приговор по делу о госизмене в Оболонский районный суд города Киева. В 2019 году суд заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста. В декабре прошлого года Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде относительно его отстранения от должности. Янукович находятся в розыске. После Революции достоинства сбежал в Россию.