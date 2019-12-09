Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским

Автор: Пресс-служба Кремля Разговор Зеленского и Путина длился около 15 минут

Президент РФ Владимир Путин дал первый комментарий после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На вопрос журналистов о результатах разговора он сказал: "Хорошо, по-деловому".

Бывший народный депутат Борислав Береза сообщил в Telegram: "Переговоры Путина и Зеленского в Париже завершились, они длились около 1 часа 20 минут. Инсайдеры сообщают, что российская делегация очень довольна результатом переговоров по газу".

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В резиденции французского президента подготовили место для выхода лидеров Украины, Германии, Франции и России к представителям СМИ.