В Елисейском дворце готовят пресс-конференцию "нормандской четверки"

Автор: Алексей Гончаренко

В резиденции французского президента подготовили место для выхода лидеров Украины, Германии, Франции и России к представителям СМИ.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который находится в Елисейском дворце.

За столом главы государства будут сидеть в таком порядке: президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, российский лидер Владимир Путин.

Автор: Алексей Гончаренко

Журналисты уже занимают свои места.

Пока продолжается разговор Зеленского с Путиным. После него должна продолжиться четырехсторонняя встреча "нормандской четверки".

Далее запланирован совместный ужин, во время которого согласуют время выхода к прессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Путина утверждают, что Зеленский пожал ему руку

9 декабря в Париже проходят переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. С ходом встречи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.