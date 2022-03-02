"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении

Российские элиты и олигархи уже поняли, что ничем не могут пользоваться, говорит Виктор Ягун. Фото: bitva.wiki

В России, где объявили мобилизацию, признают, что они не мощная военная машина и не способны на блицкриг. Владимир Путин очень боится украинского контрнаступления. Об этом Gazeta.ua рассказал Виктор Ягун, генерал-майор СБУ, военный обозреватель.

"Мобилизация – это признание Россией того, что она не способна кадровыми подразделениями обеспечить блицкриг, на который надеялась. Это подтверждение того, что украинская армия выстояла, в позиционной войне победила и может перейти в контрнаступление. Этого очень боится Путин. Нам нужно стоять, а также ждать реакции общества. В комплексе с экономическими санкциями мобилизация населения и военное положение – значит, все, что говорил Путин – ложь. Мы теперь видим, что Россия – не мощная военная машина", – говорит Ягун.

На российский бунт в ближайшие недели рассчитывать не стоит. Зато элиты и олигархи уже поняли, что ничем не смогут пользоваться, говорит эксперт.

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"Нужно полное обнищание этого населения, чтобы они поняли, что дальше некуда. Расчет именно на высший класс, полностью оказавшийся в обструкции – они ничем не могут пользоваться. Не могут даже пополнять наличные валютные запасы или уехать за границу. Именно на их реакцию надеется мир. Что они будут принимать решения по Путину. А население будет терпеть", - говорит Ягун.

Сроки реакции элит никто не знает, но они уже понимают масштаб проблем, добавляет военный эксперт.

"Но уже на второй день санкций часть людей, имеющих огромные состояния, начала выступать против войны. Абрамович – один из тех, кто пытался обеспечить проведение переговоров. Они уже понимают опасность для себя и для бизнеса. Если не остановят монстра, то им будет хуже – они это знают. Потому что потеряют все, что зарабатывали годами. Поэтому есть надежда, что они задушат Путина где-нибудь лично. Или отправят в отставку. Нам главное – остановить войну, а затем садиться за стол переговоров и требовать репараций", - подчеркивает Ягун.

В Российской Федерации могут ввести военное положение. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Тем временем в РФ началась мобилизация запаса, узнала Gazeta.ua со ссылкой на близкого одного из работников издания, проживающего в Санкт-Петербурге. Седьмой день идет полномасштабная агрессия РФ против Украины. За это время украинские воины уничтожили 5840 российских оккупантов.