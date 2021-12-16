Пусть возбуждают дело, если были угрозы - Арахамия о Гогилашвили

Против эксзамминистра внутренних дел Александра Гогилашвили могут возбудить производство, если установят факт угроз полицейским.
Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада".
"Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы", сказал он.
Арахамия подчеркнул, что Гогилашвили уже уволили из-за его поступков.
Арахамия также прокомментировала тезисы о наличии в Гогилашвили российского гражданства. По его данным, паспорта РФ – нет, но добавил, что не хочет "брать ответственность за эти слова, потому что кто-то должен это проверить".
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10 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области. На нем Александр Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали.
13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности.
Жена экс-чиновника Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Гогилашвили якобы имеет гражданство РФ.
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