"Был заместитель - нет заместителя": Арахамия прокомментировал возможное наличие гражданства РФ у Гогилашвили

Арахамия прокомментировал возможное наличие гражданства РФ в Гогилашвили. Фото: "24 канал"

В "Слуге Народа" не видят большого общественного значения в расследовании информации о том, что экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство.

Об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия 13 декабря на брифинге после съезда "слуг", пишет hromadske.

"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель - нет уже заместителя. Дальше двигаемся", - сказал Арахамия.

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Добавил, что по отношению к любым чиновникам категории "А" Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел проводят спецпроверку.

"Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация наладится", - считает глава "Слуги народа".

10 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области. На нем Александр Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали. 13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности. Жена экс-чиновника Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Гогилашвили якобы имеет гражданство РФ.