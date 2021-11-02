Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий

Во время агрессии РФ против Украины Повалий выступала на кремлевских телеканалах.

Артистку Таисию Повалий, которая неоднократно выступала в РФ во время военной агрессии против Украины, теперь пытаются оправдать на телеканалах имиджевыми интервью.

Об этом сказала автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Микитенко в видеоблоге.

"И Лобода пытается вернуться, и Ани Лорак. Ну и конечно появилась еще одна "обиженная", которая тоже хочет вернуться. Вместе с Лихутой пришли на телеканал "Интер" и рассказывают, что есть враги, которые настраивали народ Украины против них. Сейчас они такие, будто вообще стирается память, выходят и говорят: это на нас наговорили.

Сотрудничают с Россией, зарабатывают там бабло, а потом выходят с интервью и начинают рассказывать: мы голуби мира.

Страна восьмой год сопротивляется агрессии России, достойно ей противостоит, а Таисии Повалий "ну просто так все равно". Так вот я могу сказать: Таисия Повалий должна пойти в ср*ку. И никакие имиджевые интервью не помогут. Мы умеем помнить", - сказала Микитенко.

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На прошлой неделе Таисия Повалий с мужем продюсером Игорем Лихутой пожаловались на "травлю" в Украине. Ани Лорак, которая во время российской агрессии выступала на концерте для военно-морского флота РФ, заявила, что в Украине в отношении нее есть "политический заказ".