Пундик о "За життя": партия превратилась в лавочку

Глава одесского отделения "Оппозиционная платформа "За життя" Николай Пундик призвал голосовать за Оппоблок

Глава одесского отделения "Оппозиционной платформы "За життя" Николай Пундик заявил о выходе ряда представителей из областной ячейки партии, включая его самого, и призвал голосовать за Оппоблок.

В частности, своё недоверие к руководству "За життя" и заявление о роспуске сделали 24 районные парторганизации области, а также городская и ее ячейки в 4 районах Одессы.

По словам Пундика, такое решение связано с включением в проходную часть списка ярого националиста-маргинала Ильи Кивы.

По мнению политика, ради прихода к власти, руководство партии пошло на откровенную продажу проходных мест в списках.

"Мы терпели многое, мы терпели долго. Но сегодня настал момент, когда терпеть стало невозможно. Включение в проходную часть списка откровенных пособников прошлой власти, откровенных националистов делает невозможным наше дальнейшее пребывание в данной организации. Мы вынуждены покинуть это беспринципное коммерческое образование, которое невозможно назвать ни политической, ни оппозиционной, ни партией", - заявил Николай Пундик.

Политик считает, что единственная политическая сила, которая реально является оппозицией - это Оппозиционный блок .

"В условиях проходящих в Украине парламентских выборов мы заявляем о поддержке и призываем голосовать за единственную реальную партию мира и справедливости - за партию "Оппозиционный блок", - подытожил Пундик.