Пукача оставили пожизненно в тюрьме за убийство журналиста Гонгадзе

Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Комментарий адвоката семьи Георгия Валентины Теличенко опубликовала "Українська правда".

Жалобы на приговор подавал Пукач и представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.

Экс-милицейский просил смягчить наказание, а представители Подольского - отправить дело на новое рассмотрение. Суд отказал им в требованиях.

Пукач возглавлял департамент наружного наблюдения Министерства внутренних дел. В 2000 году он руководил группой милиционеров, которые похитили и убили Гонгадзе. Пукач лично задушил журналиста.

В 2013-м бывшему генерал-лейтенанту присудили пожизненное заключение.

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Тело журналиста Георгия Гонгадзе нашли 2 ноября 2000 года недалеко от города Тараща в Киевской области. 16 сентября около 22:30 он ушел с работы и исчез.

13 лет назад приговоры за убийство журналиста получили бывшие сотрудники Министерства внутренних дел - Валерий Протасов, Александр Попович и Валерий Костенко.

В 2011-м прокуратура открыла дело против второго президента Лонида Кучмы, а потом суд закрыл его.

Похоронили Георгия Гонгадзе в Киеве 22 марта 2016 года.