"Провожу уже консультации" - президент на участке рассказал о будущем премьере

Президент Владимир Зеленский пришел голосовать на участок в Киеве.

Глава государства появился около 12:10.

Зеленский пришел с женой.

После голосования Зеленский заявил, что рассчитывает на "честный, справедливый результат".

"А что, вы хотите, чтобы я коофициентом, проценты сказал? Люди покажут, как они относятся к партии, о которой я не буду говорить", - сказал он журналистам.

Зеленский заявил, что новая Верховная Рада "наконец-то должна снять неприкосновенность".

"Я хотел бы, чтобы это были только новые лица. С кем то из старой власти мы не видим коалиции. Пока так, но мы не знаем, какие партии именно пройдут. Поэтому будем решать после результатов", - сказал он о будущей коалиции.

Также президент заявил, что видит будущего премьера экономистом, который ранее не возглавлял ни Кабмин, ни парламент, ни фракцию.

"Премьер-министр... Это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте.

У меня неизменная позиция. Считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-нибудь фракции", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что "видит такого человека".

"Провожу уже консультации. Хочу иметь видение с некоторыми людьми", - заявил глава государства.

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В 8:00 в Украине начались досрочные парламентские выборы. Участки будут работать до 20:00. Граждане выбирают Верховную Раду ІХ созыва. Половина народных депутатов попадут в нее по спискам, другая половина - по мажоритарным округам. Соответственно, и бюллетеней на участках получают два.