В Украине стартовали выборы в Верховную Раду

В 8:00 в Украине начались досрочные парламентские выборы. Участки будут работать до 20:00.

Граждане выбирают Верховную Раду ІХ созыва. Половина народных депутатов попадут в нее по спискам, другая половина - по мажоритарным округам. Соответственно, и бюллетеней на участках получают 2.

Автор: radiosvoboda.org

В первом бюллетене представлены 22 партии.

Список партий и номера в избирательном бюллетене:

1. "Оппозиционный блок"

2. "Сила и честь"

3. ВО "Батькивщина"

4. Партия "Патриот"

5. "Сила Людей"

6. "Оппозиционная платформа — За життя"

7. Партия зеленых Украины

8. Партия "Всеукраинское объединение Факел"

9. Политическая партия "Самопомич"

10. "Европейская Солидарность"

11. "Украинская стратегия Гройсмана"

12. "Гражданская позиция"

13. "Социальная справедливость"

14. "Слуга народа"

15. "Сила права"

16. Радикальная партия Олега Ляшко

17. "Партия Шария"

18. "Голос"

19. "Незалежнисть"

20. Аграрная партия Украины

21. Всеукраинское объединение "Свобода"

22. "Рух новых сил Михаила Саакашвили"

Во втором - кандидаты-мажоритарщики. На каждом округе они разные.

Голосовать "против всех" нельзя - такой графы в документе нет.

Парламент ІХ созыва будет насчитывать 424 депутата из-за невозможности проведения выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской области и аннексированном Крыму.

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Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться 27 октября. Досрочное волеизъявление инициировал президент Владимир Зеленский. Во время инаугурации он объявил о роспуске ВР VIII созыва.