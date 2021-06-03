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четверг, 03 июня 2021 19:48

Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента

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Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
"Противостояние с Офисом Зеленского касается исключительно амбиций Кличко стать президентом", говорит Виктор Бобиренко.Фото: "Фокус"

Офис президента Владимира Зеленского стремится к следующим выборам устранить потенциального оппонента – мэра Киева Виталия Кличко. Хотят сбить уровень доверия к нему еще до начала кампании. Об этом Gazeta.ua рассказывает политолог Виктор Бобыренко.

Противостояние касается исключительно амбиций Кличко стать президентом, говорит Бобыренко. "Амбиции Зеленского – этого не допустить. Мэра столицы сбивают на взлете, когда он еще не набрал высоту. Инструменты, которые используют – сделать Кличко в глазах общества коррупционером. Если бы не было, а Кличко не считают таковым. Говорят, что он плохо говорит, но это также навязывают избирателям", – добавляет политолог.

Конфликт будет продолжаться, пока стороны не договорятся, говорит Бобыренко. "Парламентские выборы – это рубикон. Если партия Кличко не будет зайдет в Раду, то и шансов у мэра бороться за президентство не будет".

Также добавляет: "В Кличко нет антирейтинга. Уровень доверия не меньше, чем у Зеленского. Поэтому президенту нужно его сбить. В ОП ошибочно полагают, что конфликт с Кличко добавить электоральных баллов Зеленскому. Это не так".

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У Офиса президента есть несколько способов снять Кличко с должности главы КГГА, говорит Бобыренко. "Нужно новый закон, который не факт, что проголосуют. Или менять его "по безпределу". Но это будет иметь последствия. Я думаю, что электоральная война будет продолжаться, "Слуги "и Зеленский уже неоднократно показывали, что могут играть без правил. Они видят , что общество это проглатывает. Но не думаю, что у Зеленского есть большая скамейка запасных, кто сможет профессионально управлять городом. Амбиции у многих. Критерием выбора может стать личная преданность президенту. Или же Офис президента договорится с Кличко".

"Киев нужен Офису Зеленского, хотя бы потому, что популярность Кличко среди киевлян выше, чем у президента. Если нет столицы, то возможен Майдан против того, кто не популярен в Киеве. А Зеленский сейчас не популярен", – говорит Бобыренко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на столичную власть и на него лично. Так прокомментировал обыски прокуратуры в Киевской городской государственной администрации.

Президент Владимир Зеленский на пресс конференции 20 мая отметил, что не выясняет отношения с Кличко. По словам Зеленского, Кличко постоянно пытается искать встречи с ним. Президент сообщил, что Кличко, как глава КГГА, просил его не увольнять.

Зеленский также сказал, что удовлетворил просьбу Кличко, хотя в Офисе президента были люди, которые хотели его освобождения. Также Зеленский отметил, что сейчас Кличко всю полноту власти в Киеве.

Виталий Кличко заявил, что хотел встретиться с президентом Зеленским для решения "общих вызовов".

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