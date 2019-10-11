Противодействие российской энергетической экспансии возвращает Ляшко в большую политику - политолог

Ляшко пытается использовать борьбу с импортом российской электроэнергии для возвращении в политику. Фото: Politeka

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, борьба с импортом российской электроэнергии, которую возглавил Олег Ляшко может стать для него базой для укрепления электоральных позиций. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Олег Ляшко, похоже, возвращается в большую политику. При этом делает это очень технологически - на теме недопустимости импорта электроэнергии из Российской Федерации, который начался с 1 октября после многолетнего перерыва благодаря известной "поправке Геруса". На фоне общественного недовольства вокруг "Формулы Штайнмайера", борьба с конкретным проявлением российской экспансии на стратегическом для Украины энергетическом рынке, является очень перспективным шагом", - отмечает политолог.

Пророссийский курс новой власти неприемлем для значительной части электората. Именно на поддержку этих избирателей рассчитывает Ляшко.

"Очевидно, что от Зеленского уже начинает отваливаться часть патриотического протесаного электората. Ни к "барыгам" Порошенко, ни к "белым воротничкам" Вакарчука они не пойдут. К медведчуковском ОПЗЖ - подавно. Ляшко чувствует общественный запрос на противодействие России и делает первый шаг. Достаточно убедительно. Какими будут следующие скоро увидим", - указывает Кушнир.

Как сообщалось, Украины 1 октября 2019 возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго". По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи", которое в 2019 году заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днепроазот" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского).

Как сообщалось, Верховная Рада 18 сентября приняла поправку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", что позволило покупать по двусторонним договорам электроэнергию в странах, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества. Герус объяснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны.

Коммерческий импорт э/э в Украину с РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между "Укринтерэнерго" и "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым.

По мнению президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца правка Геруса противоречит международным обязательствам, взятыми на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.