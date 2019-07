Противодействие российской агрессии и курс на НАТО: первые подробности визита Зеленского в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в Торонто встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Зеленский поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Президент Украины также поблагодарил канадского министра за организацию международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Также Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США

Христя Фриланд возглавила канадское министерство иностранных дел в январе 2017-го.

Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд — украинка по происхождению.

Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине со стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Ее избрали в канадский парламент в ноябре 2013-го. В ноября 2015 года Фриланд стала министром международной торговли Канады.