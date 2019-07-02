Противодействие российской агрессии и курс на НАТО: первые подробности визита Зеленского в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в Торонто встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Зеленский поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.
Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Президент Украины также поблагодарил канадского министра за организацию международной конференции по вопросам реформ в Украине.
Также Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции.
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Христя Фриланд возглавила канадское министерство иностранных дел в январе 2017-го.
Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд — украинка по происхождению.
Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине со стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.
Ее избрали в канадский парламент в ноябре 2013-го. В ноября 2015 года Фриланд стала министром международной торговли Канады.
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