Против трех нардепов возбудили уголовные дела

Фотоколлаж: "Слово і діло"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от "Слуга народу" Александра Куницкого и Николая Кириченко и члена фракции "Європейська солідарність" Михаила Забродского.

Об этом говорится в ответе Национального агентства по предупреждению коррупции на запрос, сообщает "Слово і діло".

Трем депутатам квалифицируют уголовное правонарушение – недостоверное декларирование.

Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований.

В то же время, в НАПК сообщили, что не знают, возбудила ли генпрокурор уголовное производство в отношении нардепа от "СН" Анны Колиснык.

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НАПК нашло нарушения в декларации Кириченко на 1,3 млн грн. Львиная доля нарушений касается недвижимости.

В декларации Куницкого обнаружили недостоверности на 2,3 млн.

Забродский не указал в декларации жилой дом, который он арендовал. Его стоимость оценивается в 1,54 млн.

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили нардепу Сергею Шахову из группы "Довіра" подозрение в недекларировании имущества на 60 млн грн.