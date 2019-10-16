Против Луценко открыли дело

Ранее сообщалось, что Луценко уехал в Великобританию. Фото: УНІАН

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

В НАБУ поступило постановление Соломенского районного суда города Киева от 5 августа 2019 года, пишет "РБК-Україна"

В решении говорится о невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного злоупотребления Луценко служебным положением.

Детективы открыли дело 13 октября.

В начале октября Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство в отношении Луценко. Дело открыли по факту возможного злоупотребления властью.

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С заявлением о возможном злоупотреблении властью Юрием Луценко в ГБР обратился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.