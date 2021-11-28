Против Бутусова ничего не возбуждали – ДБР

Фото: Facebook.com/butusov.yuriy

Уголовное производство возбудили по факту, а не против журналиста Юрия Бутусова.

Об этом заявило Государственное бюро расследований в воскресенье вечером.

"Обращаем внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту", - сообщило ДБР.

Пока никому не выдвинуты подозрения, добавили и сообщили, что могут предоставить журналисту бесплатную юридическую консультацию.

"В частности, предметом расследования является выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию. Еще раз подчеркиваем никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве нет и просим не вовлекать ДБР в политические обвинения.

ДБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления стали предметом нашего производства", - заявили.

28 ноября ДБР сообщило, что начало производство касательно законности действий Бутусова на видео. Он стреляет из гаубицы и говорит: "По российским оккупантам огонь".