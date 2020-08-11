Протесты в Беларуси: в полдень стартует забастовка

В Беларуси продолжаются массовые протесты. Фото: REUTERS

Белорусские протестующие собираются начать сегодня забастовку. Они выступают за проведение новых выборов.

Сторонников белорусской оппозиции призывают присоединиться к национальной всеобщей забастовки сегодня с 12 дня. Об этом сообщает Эхо Москвы. Среди требований протестующих указано увольнения в стране политических заключенных и проведения свободных выборов президента. Ранее о необходимости такой формы протеста говорил ныне арестованный блогер Сергей Тихановский, а в последние дни эти призывы появляются в телеграмм-канале Nexta, координирующий несогласных.

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Белорусский интернет-портал tut.by сообщал, что металлургический завод в городе Жлобине Гомельской области уже начал забастовку. Генеральный директор предприятия Дмитрий Корчик заверил государственное агентство "БелТА", что это не так. Однако, СМИ подтвердили, что минимум два цеха - трубопрокатный и канатный, действительно прекратили работу.

В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps.