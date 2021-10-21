 
Ексклюзивы
1/5
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 126
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 2215
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 405
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 396
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3294
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 846
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1170
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17956
Фото
Все фото
3
6
3
6
15
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
Видео
Все видео
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 918
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 756
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5202
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1161
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 14:43

"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации

  Комментировать
&quot;Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов &quot;- Головаха о вакцинации
Слово и дело

Президент Владимир Зеленский руководит Украиной, будто студией "Квартал 95". Об этом в интервью Gazeta.ua говорит Евгений Головаха, завотделом социально-политических процессов Института социологии Национальной академии наук.

"Зеленский как был руководителем" Квартала 95 ", так и не оставил это. Видно по обойме приближенных людей, как перетасовывает кадры. Трудно выйти из "Квартала", он там вырос как руководитель. Украина Зеленского напоминает "Квартал 96". Его навыки руководства студией сильно чувствуются. Многие проблемы не разрешены, люди недовольны. Цены, война, коррупция. Все это остается на повестке дня ", - считает он.

По его словам, к проблемам еще добавился ковид.

"Провалили программу вакцинации. У нас 15 процентов привитых. Не только потому, что власть плохая. У нас крайне бессознательное большинство людей, они не хотят вакцинироваться. Просто катастрофа. Как можем идти в Европу, где уже 60-80 процентов вакцинировались? Надо было проводить более жесткую политику. Летом уже были вакцины и можно было делать ограничения, чтобы люди прививались. Как сейчас в Одессе бегут вакцинироваться, чтобы можно было сходить в ресторан. Тут авторитарных шагов не увидели ", - сказал Головаха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха

Еще одной нерешенной Зеленским проблемой является коррупция.

"Не проведена жесткая реформа судов, прокуратуры. Без решения этих проблем у нас нет европейской перспективы. Здесь мало сделано. Шансы потеряны. Это должны были быть первые решения. Второй упущенный шанс - Зеленский мог бы больше общаться с людьми. Он это умеет. Теперь борьба с коррупцией затянется надолго", - подытожил социолог.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов 1 Просмотров: 1512
Если "шавка" Путина тявкает, значит, мы все делаем правильно - Порошенко
Если "шавка" Путина тявкает, значит, мы все делаем правильно - Порошенко 1 Просмотров: 1701
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак 4 Просмотров: 2205
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко 7 Просмотров: 3843
Сейчас вы читаете новость «"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Нашли останки человека, который жил более 600 тыс. лет назад

Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 8883
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5913
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 3 Просмотров: 4356
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3294
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3195
Политика
Лишат ли Разумкова мандата - "Опора" дала юридический комментарий
Лишат ли Разумкова мандата - "Опора" дала юридический комментарий Просмотров: 135
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
 1 Просмотров: 1377
Еще 14 российских актеров Минкульт признал угрозой нацбезопасности Украины
Еще 14 российских актеров Минкульт признал угрозой нацбезопасности Украины Просмотров: 270
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
 Просмотров: 405
Арестовичу больше нравится антиукраинской канал Мураева - советник Ермака "пожаловался" на Суспільне
Арестовичу больше нравится антиукраинской канал Мураева - советник Ермака "пожаловался" на Суспільне Просмотров: 234
Больше всего комментируют
7
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
3
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
3
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
Зеленский встретился с министром обороны США: о чем говорили
Голосов: 8677
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть