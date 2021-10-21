"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации

Слово и дело

Президент Владимир Зеленский руководит Украиной, будто студией "Квартал 95". Об этом в интервью Gazeta.ua говорит Евгений Головаха, завотделом социально-политических процессов Института социологии Национальной академии наук.

"Зеленский как был руководителем" Квартала 95 ", так и не оставил это. Видно по обойме приближенных людей, как перетасовывает кадры. Трудно выйти из "Квартала", он там вырос как руководитель. Украина Зеленского напоминает "Квартал 96". Его навыки руководства студией сильно чувствуются. Многие проблемы не разрешены, люди недовольны. Цены, война, коррупция. Все это остается на повестке дня ", - считает он.

По его словам, к проблемам еще добавился ковид.

"Провалили программу вакцинации. У нас 15 процентов привитых. Не только потому, что власть плохая. У нас крайне бессознательное большинство людей, они не хотят вакцинироваться. Просто катастрофа. Как можем идти в Европу, где уже 60-80 процентов вакцинировались? Надо было проводить более жесткую политику. Летом уже были вакцины и можно было делать ограничения, чтобы люди прививались. Как сейчас в Одессе бегут вакцинироваться, чтобы можно было сходить в ресторан. Тут авторитарных шагов не увидели ", - сказал Головаха.

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Еще одной нерешенной Зеленским проблемой является коррупция.

"Не проведена жесткая реформа судов, прокуратуры. Без решения этих проблем у нас нет европейской перспективы. Здесь мало сделано. Шансы потеряны. Это должны были быть первые решения. Второй упущенный шанс - Зеленский мог бы больше общаться с людьми. Он это умеет. Теперь борьба с коррупцией затянется надолго", - подытожил социолог.